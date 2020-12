Naturschutz in Düsseldorf : Nach Fällung sollen neue Bäume in der Nähe gepflanzt werden

Der Wald hinter dem Gebäude der Bundespolizei war Auslöser für eine Diskussion um Ersatzpflanzungen von Bäumen. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Lohausen/Lichtenbroich Die Bezirksvertretung 6 möchte erreichen, dass Ersatzpflanzungen von Bäumen nicht in andere Städten umgesetzt werden. Das war bei der Erweiterung der Airport-City geplant gewesen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Brabeck

Der Bebauungsplan-Entwurf für den zweiten Teil der Airport-City ist zwar einstimmig von der Bezirksvertretung 6 verabschiedet worden. Die Politiker waren aber nicht damit einverstanden, wie dort der Ersatz für Bäume, die für das Bauvorhaben gefällt werden müssen, geregelt werden soll. So ist für die Erweiterung des Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte die Fällung von zahlreichen Bäumen geplant. Eine Fläche von rund 8100 Quadratmetern soll gerodet werden. Ersatzpflanzungen auf einer doppelt so großen Fläche sind zwar vorgesehen, allerdings in Langenfeld.

Die Bezirksvertretung hat deshalb die Verwaltung einstimmig gebeten zu prüfen, ob die Ausgleichspflanzungen nicht näher „zum Ort des Verlustes“ erfolgen können und schlägt dafür unter anderem den Aaper Wald vor. Die Verwaltung teilt nun mit, dass bei einer erneuten Prüfung durch das Gartenamt eine geeignete Aufforstungsfläche im Bereich des Wasserwerksweges in Wittlaer gefunden wurde. Ob diese überhaupt noch gebraucht wird, ist zurzeit allerdings offen, denn nach zahlreicher Kritik an den geplanten Fällungen – unter anderem in Umweltausschuss – wurde die Vorlage für die Erweiterung der Airport-City zunächst vertagt.