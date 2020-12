Senioren in Düsseldorf : 39.000 Broschüren gegen die Einsamkeit im Alter

Düsseldorf Schwindende Mobilität, verstorbene Freunde, weit entfernt lebende Kinder: Viele ältere Menschen fühlen sich einsam. In Düsseldorf versuchen Seniorenrat und Sozialamt mit einer besonderen Initiative gegenzusteuern.

Der Seniorenrat will ältere Menschen in der Landeshauptstadt vor Vereinsamung bewahren. „Viele Ältere wissen nicht, welche Angebote es in Düsseldorf gibt, kennen nicht einmal die Zentren plus. Deshalb starten wir in diesem Monat eine besondere Aktion“, sagt Hartmut Mühlen. Der Psychologe leitet in der Interessenvertretung der Düsseldorfer ab 60 Jahren den Arbeitskreis gegen Armut und Einsamkeit im Alter. „Durch Corona wagen sich jene, die eh schon viel alleine sind, noch weniger vor die Türe. Das kann weitreichende Folgen haben“, sagt Mühlen.