Vier Schwerverletzte : Auto gerät auf Bundesstraße bei Lippe in Gegenverkehr

Lippe Kein Führerschein, Drogen, Auto nicht zugelassen - ein 43-Jähriger aus Detmold ist mit seinem Wagen auf die Gegenspur geraten. Vier Menschen mussten schwerverletzt ins Krankenhaus.

Ohne Führerschein und mutmaßlich unter Drogen ist ein 43 Jahre alter Mann im Kreis Lippe mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und hat einen Frontalzusammenstoß mit vier Schwerverletzten ausgelöst. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Bei dem Unfall am Freitagabend verletzten sich in den beiden beteiligten Autos jeweils zwei Insassen.