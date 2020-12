Heiligabend und die Pandemie : Kirchen in Düsseldorf ringen um die Weihnachtsgottesdienste

Auf den Abstand kommt es an: So sah der erste Gottesdienst nach dem harten Lockdown im Frühjahr in der Johanneskirche aus. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Bei den Düsseldorfer Protestanten gibt es bereits einige Absagen, bei den Katholiken ist dies nur vereinzelt der Fall. Superintendent und Stadtdechant wollen aber keine pauschale Absage – es sei denn, die lokale Corona-Lage erfordert es.

Die beiden großen Kirchen wollen ihre an Weihnachten angebotenen Präsenz-Gottesdienste nicht pauschal absagen. „Die rheinische Landeskirche hält lokale, an der Situation vor Ort angepasste Lösungen für richtig und ich teile diese Einschätzung“, sagt Superintendent Heinrich Fucks. Die Verantwortung sei hoch und die Abwägung eine Herausforderung. „Aber die wegen der Pandemie erarbeiteten Konzepte mit großen Abständen, geringer Teilnehmerzahl, kürzerer Dauer, Voranmeldung, Maskengebot und Singverbot halte ich in diesem Moment grundsätzlich für vertretbar“, sagt der Pfarrer. Selbst wenn alle ursprünglich geplanten Gottesdienste stattfänden, hätten in Düsseldorf nur etwa 15 Prozent der Menschen, die in normalen Jahren kämen, die Chance auf einen Präsenz-Gottesdienst. „Am Ende treffen die Gemeinden die Entscheidung und auch das halte ich für richtig“, sagt Fucks. Unter anderem haben die Friedens- und die Osterkirchengemeinde Präsenz-Gottesdienste zum Fest verworfen. Auch wurden einzelne, darunter auch ökumenische Open-Air-Angebote in Gerresheim und im Rheinbogen kurzfristig abgesagt. „Wir bitten um Unterstützung für den gesamtgesellschaftlichen Versuch, durch umfangreiche Kontaktbeschränkung der Ausbreitung des Virus entgegenzutreten“, begründet die Osterkirchen-Gemeinde ihre Entscheidung.