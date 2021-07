Spielekonsolen können wieder genutzt werden : Zentralbibliothek öffnet wieder ohne Zeitbeschränkung

Duisburg Die Personenzahl und Aufenthaltsdauer sind nicht mehr begrenzt. Eine Registrierung am Eingang ist aktuell nicht erforderlich. Die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln sind selbstverständlich einzuhalten.

Die Stadtbibliothek steht Besucherinnen und Besuchern ab sofort wieder mit einem erweiterten Angebot zur Verfügung. Das teilte dei Stadt jetzt mit. Nachdem die zulässige Personenzahl und damit die Aufenthaltsdauer lange Zeit begrenzt waren, können Kundinnen und Kunden nun wieder selbst entscheiden, wie lange sie in den Bibliotheken bleiben möchten. Das Lernen, Lesen und Arbeiten in der Bibliothek ist wieder möglich, auch für Gruppen bis maximal fünf Personen. Das Tragen einer FFP2/OP-Maske ist in den Gebäuden noch Pflicht, allerdings dürfen die Masken am Sitzplatz abgenommen werden.