Regel zum Coronaschutz : Alkoholverbot gilt nicht für Obdachlose

Düsseldorf Die Bundesregierung hat den Verzehr von alkoholischen Getränken für die Zeit des Lockdowns bundesweit im öffentlichen Raum untersagt. Die Düsseldorfer Obdachlosen werden allerdings nicht bestraft, wenn sie auf der Straße trinken.

Die Corona-Krise trifft Obdachlose in mehrerer Hinsicht hart. Passanten gehen auf Distanz, was beim Spendenaufkommen und dem Verkauf von Straßenzeitungen zu spüren ist. Dazu kommt, Kostenpflichtiger Inhalt dass auch in den Tagesstätten die Abstandsregeln gelten und damit erheblich weniger Plätze zur Verfügung stehen, an denen sich die Betroffenen am Tag aufwärmen können.