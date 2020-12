Silvester in Krefeld : Stadt setzt bei Feuerwerk auf Verzicht statt Verbot

Beim Böllern bittet Oberbürgermeister Frank Meyer um Zurückhaltung. Foto: dpa/Angelika Warmuth

Es soll kein generelles Verbot, wohl aber spezifische Verbotszonen an den stark frequentierten Orten und Straßen geben. Außerdem gibt es eine Bannmeile von 150 Metern rund um den Krefelder Zoo.

In Krefeld wird es an Silvester kein generelles Feuerwerksverbot geben. Das stellte Oberbürgermeister Frank Meyer am Dienstagnachmittag unmissverständlich fest. Dafür werden besondere Zonen ausgewiesen, in denen das Abbrennen von Feuerwerk untersagt ist. Dazu zählen stark frequentierte Straßen und Plätze, wie von der Corona-Verordnung vorgegeben, aber auch eine Bannmeile von 150 Metern rund um den Zoo. „Wir haben vor einem Jahr leidvoll erfahren, wie gefährdet dieser ist. Darum wird es diese spezifische Verbotszone geben“, sagt Meyer.

Dabei geht es ihm aber weniger um die Freiheit zu böllern. „Ich hätte mir ehrlich gesagt gewünscht, dass es ein bundesweites Verkaufsverbot für Feuerwerk gegeben hätte. Darauf konnte sich die Politik aber nicht einigen. Als Stadt geht es nun vor allem um Rechtssicherheit. Ein generelles Verbot wäre angreifbar gewesen. Mit den Zonen, die mit der Polizei abgestimmt werden und Hotspots der Vorjahre umfassen, sind wir hier auf der sicheren Seite“, sagt der Oberbürgermeister.

Obschon das Thema am Mittwoch im Stadtrat intensiv diskutiert werden dürfte und gleich mehrere Anträge vorliegen, stellt Meyer klar, dass hier die Verwaltung, nicht die Politik die finale Entscheidung zu treffen habe. Er macht aber auch deutlich, was er sich für die Silvesternacht von den Krefeldern wünscht: „Ich habe vollstes Verständnis dafür, dass man die bösen Geister von 2020 in dieser Nacht austreiben will. Nie war das verständlicher, als in diesem Jahr. Aber wir wissen, dass die Gesundheitssysteme ohnehin extrem belastet sind. Verbrennungen, die Behandlung von Alkoholexzessen und andere von Silvester bekannte Probleme sind da nach Möglichkeit zu vermeiden. Darum appelliere ich an alle Krefelder, in diesem Jahr zurückhaltend oder gar nicht zu böllern“, sagt Meyer.