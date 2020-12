Harter Lockdown : Das sind die neuen Corona-Beschlüsse

Deutschland geht am 16. Dezember wieder in einen harten Lockdown. (Archivbild) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Berlin Um die hohen Corona-Fallzahlen in den Griff zu bekommen, fahren Bund und Länder das öffentliche Leben vom 16. Dezember bis zum 10. Januar herunter. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den Beschlüssen im Überblick.

Wie sind die Regeln an Weihnachten? Vom 24. bis 26. Dezember werden mehr Kontakte möglich. Die Länder sollen in Abhängigkeit von ihrem jeweiligen Infektionsgeschehen in dieser Zeit Treffen mit einem Haushalt und vier weiteren Personen über 14 Jahren zulassen. Diese müssen aus dem „engsten Familienkreis“ kommen. Gemeint sind Ehegatten, Lebenspartner und Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, außerdem Verwandte in gerader Linie, Geschwister, Geschwisterkinder und deren jeweilige Haushaltsangehörigen. Hinzu kommen Kinder bis 14 Jahren aller beteiligter Personen. Eine fixe Personenobergrenze gibt es damit nicht, schließlich ist die Größe des beteiligten Haushalts und die Zahl der Kinder nicht festgelegt. Am Ende könnten auch „mehr als zwei Hausstände oder 5 Personen über 14 Jahren“ beisammen sein, heißt es im Beschluss. Wie die Regeln in NRW über die Feiertage sein werden, lesen Sie hier.