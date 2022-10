Spektakel in Düsseldorf : So kommt man doch noch an Karten für die MTV EMA

Die MTV EMAs finden in diesem Jahr in Düsseldorf statt. (Archivfoto) Foto: AP/Evan Agostini

Düsseldorf Der Countdown läuft, nur noch wenige Tage, dann finden in Düsseldorf die MTV Europe Music Awards statt. Die Karten dafür waren wenige Stunden nach Verkaufsstart vergriffen. Eine Möglichkeit gibt es noch in Düsseldorf, an ein Ticket zu kommen.

Es ist eines der größten Musikspektakel, die in Europa über die Bühne gehen, die MTV Europe Music Awards. Nur noch wenige Tage, dann startet die diesjährige Show in Düsseldorf. Die Eintrittskarten dafür sind heiß begehrt. Am Mittwoch startete der Vorverkauf, nur wenige Stunden später waren alle Tickets vergriffen.

Das dürfte bei vielen Fans für Enttäuschung sorgen. Doch noch gibt es eine kleine Chance, bei dem Event im PSD Bank Dome in Rath am 13. November dabei zu sein: die MTV EMA Ticket Challenge. 2000 Karten sind bei der Veranstaltung noch zu ergattern, doch muss dafür auch etwas geleistet werden.

Die Challenge findet am Freitag (4. November) von 14 bis 19 Uhr sowie Samstag und bis Sonntag (5. und 6. November) jeweils von 10.30 Uhr bis 19 Uhr ebenfalls im Dome statt. 60 Sekunden bekommt dort jeder Kartensuchende Zeit, um unter Beweis zu stellen, warum er oder sie eines der letzten Tickets verdient. Dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Es kann ein Song gesungen, sich als Artist verkleidet oder eine Tanzperformance auf die Bühne gelegt werden. Wer sich das nicht zutraut, kann auch einfach kreischen und jubeln, als wäre einem der Lieblingsstars gerade persönlich vor der Nase hergelaufen. Auch Freundes- und Familiengruppen sind laut MTV willkommen, „solange sie Musik lieben und beweisen können, dass sie die größten Fans aus der Region Düsseldorf sind“, heißt es in der Mitteilung des Senders. Teilnehmer müssen mindestens 16 Jahre alt sein.

Die EMAs finden am 13. November in Düsseldorf statt. Moderiert wird die Show von Sängerin Rita Ora und dem neuseeländischen Schauspieler und Comedian Taika Waititi. Die auftretenden Stars werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Die Veranstaltung wird live auf MTV in mehr als 170 Ländern sowie auf Pluto TV und Comedy Central in Deutschland übertragen. Fans können bis zum 9. November um 23.59 Uhr auf www.mtvema.com für ihre Favoritinnen und Favoriten in unterschiedlichen Kategorien abstimmen, darunter „Best Song”, „Best Artist”, „Best Collaboration” sowie den beiden neuen Kategorien „Best Longform Video” und „Best Metaverse Performance”. MTV warnt vor gefälschten Tickets auf anderen Plattformen.

(csr)