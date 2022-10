Tausende Euro Schaden : Mehr als 20 Gullydeckel in Düsseldorfer Straßen gestohlen

Düsseldorf Mehr als 20 Gullydeckel sind innerhalb weniger Tage in mehreren Stadtteilen im Düsseldorfer Süden gestohlen worden. Die Stadt will Strafanzeige stellen. Der Schaden dürfte bei über 10.000 Euro liegen.

Reihenweise Gullydeckel sind seit Dienstag in mehreren Stadtteilen im Düsseldorfer Süden gestohlen worden. Der Schaden dürfte deutlich über 10.000 Euro betragen, die Stadt will Strafanzeige erstatten.

Ein Anwohner am Brassertweg in Wersten berichtete, er habe am Dienstagabend Sperrmüll vor sein Haus auf die Straße gestellt. „Ich hatte einige Bretter von alten Schränken und einem Bett auf der Terrasse zwischengelagert und dann am Abend durchs Haus auf die Straße getragen.“ Wie üblich vor Sperrmülltagen, seien auch an diesem Abend zahlreiche Transporter durch das Wohngebiet gefahren, um Ausschau nach verwertbaren Materialien zu halten.