11.11. in Köln : Stadt und Polizei geben Sicherheitskonzept für Karnevalsauftakt bekannt

11.11. in Köln

Köln Wie wird der Sessionsauftakt am 11.11. in Köln? Diese Frage stellen sich gerade viele karnevalsbegeisterte Menschen. Heute sollen Details zum Konzept von Stadt und Polizei bekannt werden.

Am 11.11. um 11.11 Uhr wird es erwartungsgemäß wieder extrem voll in den Kölner Straßen. Der besondere Tag für die Jecken rückt immer näher, und viele erhoffen sich Feierlichkeiten wie vor Corona. Nun geben Stadt und Polizei ihre Pläne bekannt.

Dabei wird es vor allem um das Sicherheitskonzept und Straßensperrungen gehen. Vor allem auf der Zülpicher Straße war in der Vergangenheit der Andrang feierwilliger Jecken sehr groß. Es musste teilweise Zugangsbeschränkungen geben.

In Düsseldorf hat man bereits ein Konzept vorgelegt: Kostenpflichtiger Inhalt Dort planen die Karnevalisten zum 11.11. keine Änderungen und halten etwa am traditionsreichen Hoppeditz-Erwachen fest. Auch Absperrungen oder Zugangsbeschränkungen in der Düsseldorfer Altstadt soll es nicht mehr geben. Zudem dürfen sich die Jecken dort auf eine große Feier vor dem Rathaus freuen.