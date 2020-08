Trasse führt von Neuss über den Düsseldorfer nach Monheim und Langenfeld : Erstes Teilstück des Radschnellwegs ist fertig

Düsseldorf-SüdMONHEIM Die Monheimer haben schonmal losgelegt. Für die restlichen rund 25 Kilometer Trasse zwischen Neuss und dem Düsseldorfer Süden sowie Langenfeld dauert das Verfahren. Aktuell arbeiten die Behörden am Umweltverträglichkeitsgutachten.

Weil das finanzstarke Monheim davon ausgegangen ist, dass die Planungen noch lange dauern, hat Bürgermeister Daniel Zimmermann in seiner Stadt schon mal loslegen lassen. Und das ist das Ergebnis: Auch in Baumberg gehen die Arbeiten voran. Von der Hellerhofer Stadtgrenze wird die Route am Übergang des Garather Wegs in den Hellerhofweg, entlang der Kleingartenanlagen „Baumberger Feld“ und „Knipprather Busch“ über den Holzweg bis zur Hegelstraße führen. Ganz im Norden, zwischen den beiden Baumberger Kleingartenanlagen im Westen und den beiden Hellerhofer Anlagen im Osten, wird laut der Stadt Monheim vom Garather Weg aus künftig zunächst eine vier Meter breite Fahrradstraße verlaufen. Vom Minikreisel Europaallee/Holzweg geht es danach zwischen dem künftig im oberen Teil als Fahrradstraße ausgewiesenen Landecker Weg und der Hegelstraße auf dem bestehenden gemischten Fuß- und Radweg weiter. Beide Teilstücke sollen im Spätherbst fertig sein. Gefördert wird das Projekt vom Land.