Richtiges Verhalten bei Unwetter : Sturm „Xandra“ und „Ylenia“ - Das kommt auf den Rhein-Kreis Neuss zu

Rhein-Kreis Neuss In der Nacht zum Donnerstag erwarten Meteorologen einen schweren Sturm mit orkanartigen Böen. Die Kreisleitstelle hat ihre personellen Planungen abgeschlossen, um für ein erhöhtes Aufkommen von Notrufen aufgrund von Sturm „Xandra“ und „Sturm Ylenia“ vorbereitet zu sein.

„Tagsüber stürmisch. Gebietsweise Regen, örtlich Dauerregen und Tauwetter. In der Nacht zum Donnerstag schwerer Sturm, im Bergland Orkan“, teilte der Deutsche Wetterdienst in einem Warnlagebericht für NRW mit. In einer westlichen Strömung gestalten atlantische Tiefausläufer das Wetter zunehmend wechselhaft und stürmisch. Am Donnerstag sorgt ein Tief über der Nordsee für schweren Sturm. Das teilt der Kreis mit.