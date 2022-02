Monheim Gewerbegebiet Am Kielsgraben West : Bausperre: Eigentümer bleiben gelassen

Die Familie Odermath in Monheim will ihre ehemaligen Werkshallen langfristig vermieten. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Die Stadt will eine Veränderungssperre über die Gewerbegebiet Kielsgraben West verhängen. Die Eigentümer hegen momentan keine Bauabsichten, fühlen sich aber dennoch in ihren Eigentumsrechten beschnitten.

In seiner morgigen Sitzung soll der Stadtrat beschließen, dass die Eigentümer der Gewerbegrundstücke südlich der Straße Am Kielsgraben weder Anlagen beseitigen noch „erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ vornehmen dürfen. Das soll der Sicherung der Pläne für eine Erweiterung des Gewerbegebiets Rheinparks dienen. Auch wenn sie durch diese Veränderungssperre momentan nicht in ihrem unternehmerischen Handeln beeinträchtigt sind, fühlen sich die Eigentümer doch machtlos angesichts dieses massiven Eingriffs in ihre Eigentumsrechte. Ein Teil der Halle, in der sich früher die Produktionsstätte der Odermath Stahlwerkstechnik GmbH befand, wird von einem Monheimer Unternehmen als Lagerfläche genutzt. Weitere 6414 Quadratmeter Lagerfläche werden über Realogis Düsseldorf zur Vermietung angeboten. Aus Kreisen der Heinrich Odermath GmbH, die das Grundstück verwaltet, ist zu hören, dass es für die Fläche schon Interessenten gibt. „Wir wollen die Flächen längerfristig vermieten“, sagt ein Vertreter. Eine bauliche Veränderung sei nicht geplant. Die Veränderungssperre ist eine weitere Eigentumsbeschränkung, nachdem sich die Stadt bereits im Herbst 2020 per Ratsbeschluss ein besonderes Vorkaufsrecht hat sichern lassen – nachdem die Familie Odermath den „völlig indiskutablen“ Kaufpreis der Stadt abgelehnt hatte.