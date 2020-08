Bezirkspolitik in Düsseldorf : Fragen zu Problemen am Baggersee

Bezirk 5 Bei gutem Wetter kommt es regelmäßig zu Konflikten rund um den Angermunder Baggersee. Bezirkspolitiker fordern Sofortmaßnahmen und langfristige Lösungen.

Schützentradition in Düsseldorf : Die Kunst des richtigen Schwungs in Lohausen

3. Im Lantz´schen Park in Lohausen wurde ein nicht mehr sicheres Spielgerät für Kinder unter drei Jahren abgebaut. Die CDU möchte, dass dieses ersetzt wird. Um die Anschaffung zu beschleunigen, soll die Bezirksvertretung dafür gegebenenfalls 10.000 Euro bereittellen. Außerdem möchten die Politiker, dass die Spielplätze am Sonnenacker in Wittlaer und an der Bockumer Straße/Mehlbecksweg saniert und durch weitere Spielgeräte attraktiver gestaltet werden. Auch hierfür soll das Gremium 10.000 Euro aus eigenen Haushaltsmitteln zur Verfügung stellen.