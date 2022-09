Handwerk in Düsseldorf : „Manufak-Tour“ führt hinter die Kulissen von Ateliers

Düsseldorf Vom 15. bis 18. September öffnen Werkstätten aus den Sparten Mode, Schmuck, Accessoire, Keramik, Holz oder Papier ihre Türen für Besucher. Mehr als 60 Kreative an 29 Standorten nehmen teil.

Rund um den Tag des Handwerks am 17. September findet eine neue Veranstaltung in Düsseldorf statt: „Manufak-Tour“ soll einen Einblick geben in die Arbeitswelt von Werkstätten und Ateliers, die in der Stadt vorhanden sind und wo Kreative in Handarbeit ihre Produkte fertigen. Aus den verschiedensten Materialien entstehen so Einzelstücke oder Kleinserien in den Sparten Mode, Schmuck, Accessoire, Keramik, Holz oder Papier.