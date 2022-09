Müheloser Chic : Der neue legere Stil von Herzogin Meghan

Düsseldorf Am Dienstag besuchte Herzogin Meghan die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt Düsseldorf. Dabei fiel vor allem ihr Look ins Auge - der trotz der Hitze draußen mühelose Eleganz versprühte.

Am Dienstag (6.September 2022) erschienen Prinz Harry und Herzogin Meghan in Düsseldorf, um für die im nächsten Jahr stattfindenden Invictus Games, eine paralympische Sportveranstaltung, zu werben. Sie legten einen sympathischen Auftritt hin und begeisterten die zahlreichen Fans, die in die Altstadt gekommen waren, um die beiden zu sehen.