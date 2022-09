Verein in Düsseldorf : Lions-Club Altstadt mit ungewöhnlich starker Frauenquote

Verein in Düsseldorf

Düsseldorf Der Club bildet eine Ausnahme in den meist von Männern dominierten Lions-Clubs. Nach zwei weiteren Zugängen wird die Hälfte der Mitglieder weiblich sein.

Die Geschichte der Lions ist gut 100 Jahre alt. In Düsseldorf aber wurden die ersten Clubs erst 1951 gegründet. Die Aufnahme erster weiblicher Mitglieder 1987 wird als historisch festgehalten. Heute gehören Frauen einfach dazu. Sie bringen Ideen, Energie und Talente in die Organisation ein. Das weiß auch Christoph Sardemann. Der Chefarzt des Fachzentrums für Endoprothetik der Schön Klinik gehört seit 2017 dem 2015 gegründeten Lions-Club Düsseldorf-Altstadt an und hat seit Juli das Amt des Präsidenten inne. Mit dieser Amtsübernahme hat er Astrid Seidel abgelöst.