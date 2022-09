Düsseldorfs Röhrenwerke schließen : Diese Abfindungen werden bei Vallourec gezahlt

Düsseldorf Der Konzern und die IG Metall haben sich auf Eckpunkte für einen Sozialtarifvertrag geeinigt. Was das nun genau für die Mitarbeiter bedeutet.

Hintergrund: Vallourec hatte bereits im vergangenen Jahr entschieden, die Röhrenwerke in Düsseldorf und Mülheim zu verkaufen. Dieser Prozess scheiterte jedoch, auch Konzepte zur Weiterführung der Standorte überzeugten das französische Unternehmen nicht. Es kündigte deshalb an, dass die Produktion nur noch bis Ende 2023 weiterlaufe und die Grundstücke verkauft werden sollen. Nun steht in groben Zügen fest, wie es für die rund 1650 Mitarbeiter in Düsseldorf weitergeht.