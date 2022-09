Wineandbarrels in Düsseldorf​: Weinfässer, Gläser und ein Korken als Tisch​

Düsseldorf Wer vom Weinkühlschrank in der heimischen Küche träumt oder gar vom eigenen Weinkeller, wird im „Wineandbarrels“ an der Immermannstraße fündig.

„Wir haben lange überlegt, ob wir in Köln oder Düsseldorf sein möchten. Am Ende haben wir uns für Düsseldorf entschieden und sind happy“, sagt Showroom-Chef Michael Benders. „Wineandbarrels“ wurde 2008 in Dänemark von Weinliebhaber Jakob Dau gegründet. „Wir haben uns vom Herzensprojekt eines einzelnen Mannes zu einem der erfolgreichsten Anbieter in Europa zum Thema Accessoires für Wein entwickelt“, so Benders: „Wir helfen Privat- und Gewerbekunden in ganz Europa, ihren Traum vom eigenen Weinkeller, einem Weinkühlschrank in der Küche oder im Wohnraum zu verwirklichen.“