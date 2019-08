Kolumne: Läuft bei mir : Was man alles braucht

Düsseldorf Zum Lauftraining braucht man keinen teuren Schläger, kein edles Zubehör – oder ?

Trotzdem bin ich bis heute erstaunt, was sich die Industrie alles ausdenkt, um auch uns Läufern ausreichend viel Zeug zu verkaufen. Am Liebsten lästere ich über Trinkgurte – die schnallen sich ambitionierte Hobby-Läufer vor dem um, was sie als einen längeren Lauf betrachten. Kleine Plastikflaschen stecken dabei in mehreren Schlaufen; bei übermäßigem Durst kann man jederzeit eine davon leeren. Allein: Die Dinger sind unbequem und störend und bedeuten – vor allem im komplett gefüllten Zustand – viel Gewicht um die Hüften. (Und das ist ja ohnehin etwas, was man als Sportler nicht so gern hat....) . Auch sind durchschnittliche Trainingsläufe auch ohne zwischenzeitliche Wasserzufuhr gut zu bewältigen; bei längeren Läufen lohnen eher 2 Euro in der Reißverschlusstasche, um an einem Kiosk ein Wasser zu kaufen.