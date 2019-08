Kostenpflichtiger Inhalt: Wenn der Hund nicht einreisen darf : Warum viele Haustiere am Düsseldorfer Flughafen stranden

Der Zoll kontrolliert am Flughafen Düsseldorf auch einreisende Haustiere (Archivbild). Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Am größten Flughafen in NRW werden pro Jahr bis zu 100 Hunde und Katzen von Reisenden beschlagnahmt, weil die vorgeschriebenen Papiere fehlen. Was mit den Tieren passiert – und was man beim Flug mit Haustier beachten muss.