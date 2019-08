Sport-, Spiel- und Bewegungsangebote in Düsseldorf : Spiel und Spaß für Kinder beim Olympic Adventure Camp

Bevor die Schule wieder startet, können sich Kinder und Jugendliche beim Olympic Adventure Camp (OAC) noch mal richtig austoben. Am Wochenende geht es los.

Weil das OAC ein Bewegungscamp für alle Kinder und Jugendlichen ist, wird es auch von Menschen mit Handicap besucht. Der Behinderten- und Rehabilitationssportverband NRW bietet rollstuhlgeeignete Sportmöglichkeiten an. Darüber hinaus werden am Mittwoch, 21. August, zum Schwerpunkttag „Inklusion im Sport“ Kinder und Jugendliche aus den Freizeiteinrichtungen für Behinderte als Gäste erwartet. „Dann sind an allen OAC-Stationen geschulte Betreuer dabei und werden jeden unterstützen“, sagt Jugendamtsleiter Johannes Horn. „Ich weiß, dass es aus umliegenden Städten Tagesausflüge zum Apolloplatz gibt“, so Horn. Was 2004 als einmalige familiengerechte Mitmachaktion parallel zu den Olympischen Spielen in Athen geplant war, ist zu einer der beliebtesten Veranstaltungen in Düsseldorf geworden.