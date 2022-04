Lesung mit Jan Weiler : Fachmann für Familienangelegenheiten

info

Lesung und Film Jan Weiler liest am 4. April in der Mayerschen-Droste-Buchhandlung an der Kö aus seinem Roman „Der Markisenmann“. Beginn: 20:15 Uhr. Am 14. April kommt Sönke Wortmanns Verfilmung „Eingeschlossene Gesellschaft“ nach einem Drehbuch von Jan Weiler in die Kinos.

Lebenslauf Am 28. Oktober 1967 in Düsseldorf geboren und in Meerbusch aufgewachsen, lebt der zweifache Vater inzwischen in München. Seine Romane „Maria, ihm schmeckt’s nicht“ (2009) und „Das Pubertier“ (2017) wurden verfilmt. Seit 2007 schreibt Weiler die wöchentliche Kolumne „Mein Leben als Mensch“, die seit 2019 auch als Podcast verfügbar ist.