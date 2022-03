Kammerkonzert in der Tonhalle : Mit Esprit und einem Augenzwinkern

Kammerkonzert in der Tonhalle

Ray Chen (l.) und Noah Bendix-Balgley in einem Duett. Foto: Susanne Diesner/Tonhalle

Düsseldorf Im Kammerkonzert der Tonhalle musizierte der Geiger Ray Chen mit Solisten der Berliner Philharmoniker. Das Programm war bunt gemischt und bot einige Raritäten.

„Wir wollen einfach Spaß haben!“, sagte Ray Chen in seiner sympathischen Anmoderation auf Englisch beim Kammerkonzert in der Tonhalle. Der 33-jährige taiwanesisch-australische Geiger und Social-Media-Star stand zwar im Mittelpunkt des Interesses, doch bestritt er das Konzert mit „Made in Berlin“, drei Solisten der Berliner Philharmoniker. Technisch konnten der Geiger Noah Bendix-Balgley, der Bratschist Amihai Grosz und der Cellist Stephan Koncz dem Star locker das Wasser reichen. Auch musikalisch spielten sie auf Augenhöhe.