Kulturangebot für Kinder : Mit der Taschenlampe ins Museum

Düsseldorf Werke von Max Liebermann im Taschenlampenlicht betrachten, im KIT hinter die Kulissen schauen, einen Kurzfilm selbst vertonen oder im Theatermuseum selbst auf der Bühne stehen. All das können Kinder in der Düsseldorfer Kindermuseumsnacht erleben. Das Programm im Überblick.

Getreu dem Motto „Ab durch Raum und Zeit“ können Kinder zwischen fünf und zehn Jahren am Freitag, 8. April, einen Museumsbesuch der besonderen Art erleben. Anlässlich der Düsseldorfer Kindermuseumsnacht verlängern zwölf Museen und Kulturhäuser ihre Öffnungszeiten und bieten zwischen 18 und 22 Uhr zahlreiche Workshops und Führungen an. Doch wer bietet was an? Ein Überblick.