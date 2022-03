Gesprächsreihe „The Future of...“ : Menschlichkeit macht verletzlich

Elisabeth Bronfen spricht im Düsseldorfer Schauspielhaus über die Zukunft der menschlichen Verletzlichkeit. Foto: Tom Haller/ Echtzeit Verlag

Düsseldorf Wie verletzlich machen uns Pandemien, und wie gehen wir damit in Zukunft um? Darum geht es unter anderem in der Gesprächsveranstaltung des Düsseldorfer Schauspielhauses „The Future of Verletzlichkeit“ mit Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen am Sonntag.

Unter den vielen Fragen, die uns aktuell in der Gegenwart beschäftigen, darf auch der Blick in die Zukunft nicht fehlen. Im Schauspielhaus startete im März die neue Gesprächsreihe „The Future of...“. Nach der Auftaktveranstaltung „The Future of Family“ Anfang März folgt nun am Sonntag, 3. April, „The Future of Verletzlichkeit“ mit Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen.

Bronfen wirft einen kulturwissenschaftlichen Blick auf Pandemien und ihre Auswirkungen, auf Katastrophenfilme und Pesterzählungen. Warum kommen Menschen nicht ohne ein Narrative aus? Warum braucht es in Ausnahmesituation neue Bösewichte und neue Helden?

Die Kulturwissenschaftlerin zeigt, dass wir eine Menge aus dem Umgang mit Bedrohungen lernen können, und erklärt, was hinter der Verlockung steckt, einen Sündenbock zu suchen. Das Gespräch wird sich aber auch um Risiko und Souveränität drehen und darüber, dass das, was uns menschlich macht, eben auch unsere Verletzlichkeit ist.

Elisabeth Bronfen ist Kultur- und Literaturwissenschaftlerin sowie Buchautorin. Sie lehrt Anglistik am Englischen Seminar der Universität Zürich und ist Global Distinguished Professor an der New York University. Unter ihren zahlreichen Veröffentlichungen erschien zuletzt das Buch „Angesteckt. Zeitgemäßes über Pandemie und Kultur“.

Die Gesprächsreihe wird von der Düsseldorfer Kulturwissenschaftlerin und Schriftstellerin Mithu Sanyal kuratiert. Sie lädt Gäste aus Kultur, Wissenschaft und Politik ein und spricht mit ihnen über die drängenden Themen unserer Zeit, über Chancen und Visionen für die Zukunft der Bildung, der Gesellschaft, der Geschlechter und der Kunst.

Die Gesprächsrunde „The Future of Protest“ mit dem Soziologen Armin Nassehi findet am Sonntag, 15. Mai, statt und befasst sich mit der Rolle von Protest in der modernen Gesellschaft. Nassehi gibt Antworten auf die Frage, warum sich Formen von Protest unabhängig von ihren Inhalten ähneln, und spricht über die Stärken und Gefahren von Protest.

Es folgt am Sonntag, 5. Juni, „The Future of Capitalism“ mit Yanis Varoufakis, dem Wirtschaftswissenschaftler und ehemaligen griechischen Finanzminister. Varoufakis erklärt, dass der Kapitalismus in seine letzte Phase eingetreten sei.

Info „The Future of Verletzlichkeit“ mit Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen findet am onntag, 3. April, um 11 Uhr im Schauspielhaus, Kleines Haus, statt.

