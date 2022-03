Sternstunde in der Düsseldorfer Tonhalle : Auf einer Achterbahn der Gefühle

Sternstunde in der Düsseldorfer Tonhalle

Sopranistin Louise Alder und Chefdirigent Adam Fischer in der Tonhalle. Foto: S. Diesner/Susanne Diesner

Düsseldorf Die Düsseldorfer Symphoniker begeistern mit Sopranistin Louise Alder und Chefdirigent Adam Fischer. Kurz vor ihrer Spanien-Tournee überzeugt das Orchester in der Tonhalle.

Die Düsseldorfer Symphoniker haben in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen. Neben einer beträchtlichen Verjüngung in vielen Schlüsselpositionen des Klangkörpers ist vor allem dessen stilistische Kompetenz gewachsen. Denn nach Jahrzehnten unter Generalmusikdirektoren, die sich vor allem im symphonischen Repertoire der Romantik wohlfühlten, steht dem Orchester mit Adam Fischer seit 2015 ein Chefdirigent vor, der mit seinem Faible für Haydn den Klang kräftig durchgelüftet und die Spieltechnik verschlankt hat.

Kein Wunder also, dass die Düsseldorfer Symphoniker nun häufiger als Tournee-Orchester angefragt werden. Gerade stehen sie in den Startlöchern zu einer Spanien-Tour, die vom 3. bis 9. April nach Barcelona, Madrid und Alicante mit dem Star-Pianisten András Schiff und Werken von Beethoven, Brahms, Bartók und Mahler führt. Für die Einspielung von Mahlers Erster, die auch in Spanien erklingen wird, kassierten Fischer und sein Orchester 2019 den begehrten BBC Music Magazine Award.