Konzert in der Düsseldorfer Neanderkirche : Mitten im Sommer Orgelmusik aus der Passionszeit

Konzert in der Düsseldorfer Neanderkirche

Düsselorf Bei der 9. Orgelvesper in der Neanderkirche spielte der Kantor der Friedenskirchengemeinde, Andreas Petersen, unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach und Olivier Messiaens.

„Unser Gottesdienst ist heute die Musik“, so leitete Kantor Sebastian Klein wie stets auch die neunte Sommerliche Orgelvesper in der Neanderkirche ein. Vom Verlauf des Kirchenjahres hatte man sich aber mit dem „Passions-Oster-Orgelkonzert“ denkbar weit entfernt. Andreas Petersen, Kantor der Friedenskirchengemeinde, spielte ein starkes Programm, das er im Frühjahr vorbereitet hatte und aus den bekannten Gründen nicht verwirklichen konnte. Zusammengestellt hatte er eine paritätisch besetzte Auswahl französischer und deutscher Werke, darunter sechs auf Chorälen basierende Kompositionen. Stilistisch bewegte er sich zwischen dem Barock und dem 20. Jahrhundert.

Orgelsommer in Neuss

Orgelsommer in Neuss : Organist entzückt mit „Fünf Epigramme“ von Kodály

Marktkonzert mit einem Gruß in den Ferien

Kultur in Mettmann

Kultur in Mettmann : Marktkonzert mit einem Gruß in den Ferien

Konzert in St. Cyriakus

Konzert in St. Cyriakus : Ein Schweizer macht mächtig Tempo beim Orgelsommer

Quirinusmünster in Neuss

Quirinusmünster in Neuss : Faszinierende zeitgenössische Musik erklingt beim Orgelsommer

Konzert in der Evangelischen Friedenskirche Hamborn

Konzert in der Evangelischen Friedenskirche Hamborn : Orgel-Variationen mit Matthias Mück

Orgelkonzert in der Neanderkirche

Orgelkonzert in der Neanderkirche : Rauschendes Tanzgelage

Andere Werke kamen sowohl harmonisch als auch klanglich äußerst zart einher, etwa eine Station aus Marcel Duprés Kreuzweg, bei der es inhaltlich um Trost ging. Im starken Kontrast dazu stand eine weitere Kreuzwegstation, „Jesus wird ans Kreuz genagelt“, durch die sich ein insistierendes Ostinato und herbere Klänge hindurchzogen. Diese wurden bei Olivier Messiaens „Force et agilité des corps glorieux“ mit pochenden Motiv- und Tonwiederholungen geradezu zum Aufschrei.

Die stets beliebte Toccata aus Charles-Marie Widors fünfter Orgelsinfonie brachte sommerliches Licht und schillernde Farben in die Neanderkirche. Petersen aktivierte alles, was der Rieger-Orgel zur Verfügung stand. Natürlich auch die spanischen Trompeten, die prägnant in den Raum hineinragen.