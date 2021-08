Geburtstagskonzert im Palais Wittgenstein : „Musik gehört alles Menschen“

Düsseldorf Der von dem berühmten Geiger Yehudi Menuhin gegründete Verein „Live Music Now“ Rhein-Ruhr besteht 20 Jahre und feiert das mit einem Benefizkonzert im Palais Wittgenstein.

Der große Geiger und Menschenfreund Yehudi Menuhin setzte kurz vor seinem Tod 1999 in München noch eine Idee in die Welt, die bis heute Früchte trägt. Er gründete den Verein „Live Music Now“ (LMN), der einerseits klassische Musik zu den Menschen bringt, die aus welchen Gründen auch immer nicht selbst zur klassischen Musik gehen können. Andererseits fördert er junge Musikerinnen und Musiker in dem Vermögen, ihre Kunst auch einem wenig kulturaffinen Publikum zu vermitteln.