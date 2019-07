Schausteller auf der Rheinkirmes : Das Schaustellerleben von Stephan und Monika Schleinitz war wie eine Achterbahnfahrt

Düsseldorf Verfolgung in der DDR, Flucht und Neuanfang, dann eine Brandkatastrophe – die Betreiber der Losbude „Hong Kong“ haben einiges überstanden. Heute lassen es Monika und Stephan Schleinitz etwas ruhiger angehen.

Manche Menschen haben ein Leben, das würde für drei reichen. So ist das auch bei Monika und Stephan Schleinitz. Früh aufgestanden sind die beiden 65-Jährigen heute, weil eine Lieferung für ihre Losbude „Hong Kong“ kam. 200 Kartons mit Preisen, extra angefertigt in China. Die Logistik ist schwierig geworden, seufzt Frau Schleinitz. Früher kam die Ware zuverlässig an einem bestimmten Tag. Heute warten die Schausteller darauf, dass die Containerschiffe endlich in Hamburg ablöschen.

Früher, in der DDR, waren die Preise nicht das Problem. Gurkengläser, Erdnussflips, Sekt, Cola – das konnte das Ehepaar Schleinitz aus Berlin holen. Eine Losbude konnten sie trotzdem nicht betreiben – aus einem ganz banalen Grund. „Es gab keine Lose“, sagt Monika Schleinitz. Mit 18 hatten sie geheiratet. Statt einer Losbude eröffneten die beiden Schaustellerkinder ein Wurfgeschäft namens „Sekt ist Trumpf“. „Die Volksfeste in der DDR waren sehr gut besucht“, erzählt Monika Schleinitz. Die Geschäfte liefen gut. Aber Monika und Stephan Schleinitz wollten trotzdem weg. Immer. „Seit wir verheiratet waren. Wir sind stets angeeckt“, sagt Monika Schleinitz. Und Stephan fügt hinzu: „Wir waren ständig in der Normannenstraße.“ Dort saß die Stasi-Zentrale in Berlin. Schausteller waren selbstständig und reisten viel, auch ins Ausland. Das machte sie per se verdächtig. „Wir waren einfach ein bisschen freier wie die anderen“, sagt Monika Schleinitz.