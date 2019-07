Festnahme in Düsseldorf : Trickdiebin auf dem Kirmesplatz gefasst

Festnahme in Düsseldorf

Festnahme auf der Größten Kirmes am Rhein in Düsseldorf. Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Am späten Mittwochnachmittag saß eine 42-Jährige beim Richter. In der Nacht zuvor hatte sie auf der Kirmes eine Geldbörse gestohlen.

Damit hatte die Frau, die angab, aus Bulgarien zu kommen und keinen festen Wohnsitz in Deutschland zu haben, wohl nicht gerechnet: Im sogenannten beschleunigten Verfahren wurde ihr schon am Tag nach ihrer Festnahme der Prozess gemacht – bis dahin saß sie in „Hauptverhandlungshaft“. Die ist insbesondere bei kleineren Delikten möglich, soll verhindern, dass sich Täter der Strafe entziehen.