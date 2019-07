Kirmes in Düsseldorf : Junger Mann zum Mitreisen sucht...

Düsseldorf Ein Job auf der Kirmes – das wäre doch was! Unser Autor hat sich einen Nachmittag lang bei den Schaustellern verdingt. Nasse Füße inklusive.

Ich übernehme die Position an der Glocke, direkt neben der Moderatorin auf der Bühne. Sie nimmt Lose entgegen, zählt die Punkte zusammen und gibt sie laut durch das Mikro bekannt. Je höher die Punkte, desto lauter und länger muss ich die Glocke läuten. „1000 ist die niedrigste Punktzahl. Das höchste Los gibt 8000 Punkte“, hat mir Florian erklärt, bevor er in die Pause gegangen ist. „Du musst für die Punktzahl läuten und nochmal, wenn der Gewinner seinen Preis erhält.“

Und damit hat der 40-Jährige, dessen Vater den Laden vor 32 Jahren gebaut hat, nicht übertrieben. 18 Katapulte hat der Stand. Die Frösche rauschen also wild von allen Seiten an meinem Kopf vorbei. Unter den drehenden Zielen befindet sich Wasser. Dort landen unzählige Frösche. Jedes Mal spritzt es. Nach wenigen Minuten habe ich nasse Füße. Wirklich merken werde ich das erst am Ende – zu stressig ist die Arbeit am Stand. Kassieren, Frösche herausgeben, Spielregeln erklären, Frösche aufsammeln, Gewinne verteilen. „Und alles bitte mit einem Lächeln. Du kannst ab und zu einen geschossenen Frosch auch wieder hinlegen. Die Leute sollen hier ja Spaß haben“, ermahnt mich Toni.