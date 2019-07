Überraschungsgast auf der Rheinkirmes : DJ Phil Fuldner soll am Freitag im Uerige-Zelt auflegen

DJ Phil Fuldner soll am Freitag im Uerige-Zelt auflegen

Düsseldorf 2017 machte der Auftritt der Toten Hosen im Uerige-Zelt auf der Düsseldorfer Kirmes Furore. 2019 soll es wieder einen Überraschungsgast geben. Angeblich legt morgen der DJ Phil Fuldner auf.

Eigentlich steht am Freitag ein DJ-Set des Düsseldorfers Theo Fitsos auf dem Programm. Fitsos sagte unserer Redaktion, er habe Fuldner ebenfalls eingeladen. Er kenne ihn über Esther Kim, die Pianistin der Toten Hosen. „Ich habe den einfach kontaktiert über Facebook“, sagte Fitsos. „Aber er ist beim Parookaville in Wesel. Er hat es aber jetzt so geregelt, dass er dort früher weg kann.“