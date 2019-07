Rheinkirmes 2019 : So war der Seniorennachmittag des St. Sebastianus Schützenvereins

Düsseldorf Jedes Jahr lädt der St. Sebastianus Schützenverein Düsseldorf 1316 2000 Senioren auf die Kirmes ein. Und jedes Mal ist die Stimmung gut - nicht zuletzt dank der Tanzkapelle.

Wenn Senioren feiern, dann erstens ausgelassen und zweitens pünktlich. Genau um 17 Uhr ergreift der 2. Chef der Sebastianer, Wolfgang Vollmer, am Donnerstag das Mikrofon, und begrüßt die 2000 Damen und Herren, die sich im Festzelt auf der größten Kirmes am Rhein eingefunden haben. Währenddessen sind die 84 Freiwilligen des Grenadier-Bataillons unter der Leitung von Major Manfred Kloos schon dabei, dutzendweise gefüllte Altgläser in Plastikkisten von der Zapfanlage ins Zelt zu tragen – Tabletts würden nicht ausreichen, denn überall in den Tischreihen recken sich immer wieder Hände in die Luft. Später soll es noch Gulasch mit Spiralnudeln geben – da muss das Uhrwerk der Schützen-Kellner perfekt funktionieren.