Interview Martin Philippen und Maria Beck : „Bei Unschuld Hennes rehabilitieren“

Info

Martin Philippen Der 56-Jährige ist Vorsitzender des Katholikenrats, der die Interessen der katholischen Laien in der Landeshauptstadt vertritt. Als Sohn eines Bäckermeisters wuchs der Bauingenieur in Bilk und Flingern auf. Sein Abitur machte er am Görres-Gymnasium. Seit vielen Jahren arbeitet er in der Immobilienbranche. Philippen hat eine Schwester und einen Bruder, er ist verheiratet und Vater einer Tochter.

Maria Beck Die 61-Jährige stammt ebenfalls aus einer Bäcker-Dynastie (Hinkel). Beck ist Unternehmerin, Inhaberin einer Performance-Beratung und glückliche Mutter zweier erwachsener Töchter. Sie leitete Ende der 1970er Jahre die Jugendarbeit in St. Max. Später engagierte sie sich in Duisburg und Ratingen als Kinderkatechetin, Kommunionhelferin und Lektorin. Seit 2015 lebt die praktizierende Christin wieder in Düsseldorf.