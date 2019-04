Kongress Intako in Düsseldorf : Let’s-Dance-Stars

Düsseldorf Zum Auftakt des Tanzlehrerkongresses „Intako“ gaben aus der RTL-Show „Let’s Dance“ bekannte Stars wie Isabel Edvardsson oder Michael Hull Tanzstunden für Amateure. Für eine besondere Überraschung sorgte jedoch der Sänger Giovanni Zarella.

Die Tanzfläche im Saal Düsseldorf war dicht gefüllt. Mitten drin stand Let´s-Dance-Star Erich Klann . Der Tänzer übte eine kleine Rumba-Choreografie mit den tanzbegeisterten Besuchern. Streng aber mit viel Humor erklärte und korrigierte er. „Das wird schön aussehen – also, wenn ihr das so macht wie ich“, sagte er lächelnd. „Das macht viel Spaß hier.

Intako ist der größte Tanzlehrerkongress der Welt und findet dieser Tage in Düsseldorf statt. Tausende Tanzlehrer aus ganz Deutschland und vielen Ländern der Welt tauschen sich neueste Trends aus. Aus Tokyo kommt beispielsweise der bekannte Tanzlehrer Tomo Sukewaga. Der berühmte Ball-Room-Dancer Pierre Dulaine, dessen Leben mit Antonio Banderas in der Hauptrolle verfilmt wurde, ist aus New York angereist. Auch die Autorin des Spiegel-Bestsellers „Tanzen ist die beste Medizin“ Julia F. Christensen gehört zu den Teilnehmern des Kongresses. ZDF Choreograf und Ex-Let´s Dance-Juror Markus Schöffl verriet bereits die zukünftigen Trends der Tanzbranche. „Der Tanz des Jahres ist der Walzer. Und ab Herbst wird es einen neuen Trend in den Tanzschulen geben. Das Disko-Fieber à la Saturday Night Fever kehrt zurück.“ Auch einen der kommenden Sommerhits kann er schon verraten. „Das wird ‚Calma‘ von Pedro Capó featuring Farruko sein. Wir haben dafür schon eine Choreo entwickelt.“