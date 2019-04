Düsseldorfer Capitol Theater : Kult-Musical „Chicago“ kommt nach Düsseldorf

Düsseldorf Das Musical über einen Mord in den 1920er Jahren machte Ute Lemper eins zum Weltstar. Jetzt kommt die berühmte Geschichte nach Düsseldorf.

(kl) Am Broadway in New York wird „Chicago“ fortlaufend seit 23 Jahren gegeben, und bald kommt das Musical auch nach Düsseldorf. Im Sommer (25. bis 30. Juni) wird die Produktion im Capitol-Theater zu sehen sein. In einem Büro mit Blick auf den berühmten Times Square in Manhattan sprachen wir nun mit Broadway-Produzent Barry Weissler (80) über sein erfolgreiches Musical, das in den 1990ern der deutschen Sängerin und Schauspielerin Ute Lemper zu Weltruhm verholfen hatte.