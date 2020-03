Kölner Erzbistum besetzt Stelle : Frank Heidkamp wird Stadtdechant

Der Kölner Erzbischof Woelki (r.) hat Pfarrer Frank Heidkamp am Freitagmittag zum Düsseldorfer Stadtdechanten ernannt. Foto: Erzbistum Köln/Morschheuser

Düsseldorf Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki hat entschieden, dass Frank Heidkamp ab 1. September Stadtdechant von Düsseldorf wird. Heidkamp folgt auf Ulrich Hennes, der dieses Amt 2015 übernommen hatte und im vergangenen Jahr ausschied.

Bislang war Frank Heidkamp kommissarisch als Stadtdechant tätig. Der Priester übernimmt auch die Leitung der City-Seelsorge und wird Leitender Pfarrer von St. Lambertus.Das Erzbistum Köln hatte die Entscheidung am Freitag um 12 Uhr bekannt gegeben.

Der Kölner Erzbischof hatte den 57-jährigen Ulrich Hennes wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung im März 2019 beurlaubt und die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Bei dem Vorgang aus dem Jahr 2012 ging es um einen erwachsenen Praktikanten in Hennes damaliger Pfarrei in Hilden. Doch die Staatsanwaltschaft stellte im Juni ihre Ermittlungen in diesem sowie weiteren Fällen mangels Tatverdachts ein. Auch ein im Anschluss angefertigtes innerkirchliches Gutachten hatte keine Anhaltspunkte für ein strafbewehrtes Verhalten festgestellt. Im September 2019 hatte Hennes dennoch auf seine Ämter verzichtet.