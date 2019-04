Düsselstrand : Badeparty mit DJ und Quietsche-Entchen

Düsseldorf Mit einem Entchen baden zu gehen, ist nicht nur etwas für Ernie aus der Sesamstraße. Beim Quietsche-Entchen-Tag gab es ein buntes Programm rund um das kultige Gummitierchen.

Zu Partymusik eines DJs konnten die Besucher so unter anderem eine sechs Meter große Badeente beklettern, mithilfe von dünnen Matten über Wasser laufen und unterschiedliche Partyspiele auf dem Wasser ausprobieren. 400 Wasserbälle sorgten für Spielspaß in allen Becken. Vor allem Familien mit jungen Kindern lockte der Aktionstag, der seit acht Jahren am Samstag vor Ostern veranstaltet wird, in das Freizeitbad. Wer an der Kasse seine Quietscheente vorzeigte, erhielt freien Eintritt.