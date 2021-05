Aktionswoche in Düsseldorf : Katholische Reformbewegung „Maria 2.0“ diskutiert mit Stadtdechant

Düsseldorf Mit einer Aktion vor dem Rathaus hat die Reformbewegung auf ihre Anliegen hingewiesen. Der Stadtdechant stellte sich dem Gespräch – und lud zum Austausch ein. Die Frauen fordern mehr Tempo in der Modernisierung der Kirche.

Die weiblichen Mitglieder sind überzeugt, dass ihre Anliegen überfällig sind. „Es ist an der Zeit, dass es vorangeht“, sagt etwa Angelika Fröhling. „Das spüren so viele.“ Die in dieser Woche bekannt gewordenen Vorwürfe gegen einen Düsseldorfer Pfarrer bestätigen die Aktivistinnen. „Ich bin entsetzt“, sagte Angelika Erkelenz. Sie sieht einen „Systemfehler“ der katholischen Kirche darin, dass mögliches Fehlverhalten von Geistlichen erst aufgeklärt werde, wenn der Druck von außen zu stark werde.

Stadtdechant Heidkamp rief dazu auf, die Anliegen in den jeweiligen Gemeinden anzusprechen. Teilnehmerinnen entgegneten ihm allerdings, dass das in der Praxis nicht überall gewünscht sei. Die Macht liege bei den jeweiligen Pfarrern, die Initiativen der Laien unterstützen oder bremsen könnten, beklagten sie. Die Aktivistinnen verweisen auch auf die Reaktion zu ihrem „Thesenanschlag“: Die Bewegung hatte im Februar ihre Kernforderungen an mehr als 30 Düsseldorfer Kirchtüren angebracht. An vielen Orten wurden sie sofort abgerissen.