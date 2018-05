Düsseldorf: Karnevalsmotto: Vereine in der Pflicht

Karnevalsmotto: Vereine in der Pflicht

Düsseldorf Jeder Verein muss ab 2019 einen Vorschlag für die nächste Session einreichen.

Das Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) will, dass das jecke Sessionsmotto künftig breiteren Rückhalt unter den angeschlossenen Vereinen hat. Um die Akzeptanz zu erhöhen, nehme man künftig seine Mitglieder in die Pflicht, hieß es nach der Hauptversammlung im Henkelsaal. Auf Antrag des Vorstandes soll jeder Verein ab 2019 mindestens einen Vorschlag unterbreiten.

Die Bilanz des vergangenen Jahres fiel aus Sicht des CC positiv aus. So habe es neben einem "fantastischen Rosenmontagszug" auch viele facettenreiche Veranstaltungen gegeben, hinzu komme eine gesunde Finanzlage trotz umfangreicher Sanierung der Wagenbauhalle. Mit erheblichen Eigenmitteln und finanzieller Unterstützung der Stadt Düsseldorf war in den vergangenen Monaten nicht nur die komplette Dacheindeckung, sondern vor allem der Sanitärbereich komplett erneuert worden. Im laufenden Geschäftsjahr soll es geringere Investitionen in die Halle geben - etwa eine Renovierung der Kantine.