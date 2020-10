Kommen und Gehen : Eis, Gebäck und handgemachte Süßigkeiten

Hans & Gretel Mit „Hans & Gretel“ hat Ende August mitten in der Altstadt ein außergewöhnliches Eis- und Süßwarengeschäft eröffnet. Das Eis wird sogar selbst produziert.

Die Idee zu Hans & Gretel entstand in Griechenland. Vor rund drei Jahren eröffnete in Athen das erste Geschäft. Seitdem sind weltweit 15 weitere – alle erinnern an das Knusperhäuschen aus Grimms Märchen Hänsel und Gretel – hinzugekommen, unter anderem in verschiedenen europäischen Hauptstädten wie Madrid und London. Den ersten Shop in Deutschland haben Anastasia Christou und Sawas Kalfas Ende August in der Düsseldorfer Altstadt eröffnet.