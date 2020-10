Angebot für Senioren in Benrath : Jonglieren als Gesundheitsvorsorge

Angebot für Senioren in Benrath

Benrath Das Benrather Zentrum plus bietet Zirkus für ältere Menschen an. Dabei werden nebenbei Gleichgewicht und Koordination trainiert – und zwar auf Abstand.

Die Koffer, die Olaf Schmeißer ins Benrather Bürgerhaus mitgebracht hat, stecken voller Bälle, Tücher und Keulen. Normalerweise geht der Gründer des Mitmachzirkus damit zu Kindergeburtstagen oder an Schulen. Doch einmal in der Woche übt Schmeißer das Jonglieren und Ballancieren mit Senioren. „So ein Zirkus“ heißt es Programm des Benrather Zentrum plus.