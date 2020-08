Polizeieinsatz in Düsseldorf : Freitreppe erneut geräumt

Düsseldorf In der Nacht zu Sonntag wurde es erneut sehr voll in der Altstadt – auch auf der Kurze Straße. Die Lage blieb jedoch relativ entspannt. Die Freitreppe musste nach Mitternacht wegen Überfüllung geräumt werden.

(ale) Der städtische Ordnungs- und Servicedienst (OSD) hat in der Nacht zu Sonntag in Abstimmung mit der Polizei erneut zu große Menschenansammlungen in der Altstadt auflösen müssen. Im Vergleich zur aggressiven Stimmung und den gewaltsamen Konflikten an Wochenenden zuvor berichteten Sprecher von Polizei und Stadt am Sonntagnachmittag von einer relativ „friedlichen“ und „entspannten“ Stimmung.