Stadtteilpolitik in Düsseldorf : Wie Kaiserswerth sicherer werden soll

Kaiserswerth In der Sitzung gibt es wenig strittige Themen. Die Politiker schließen ihre Arbeit der letzten sechs Jahre ab, bevor die neu gewählten Mitglieder im November ihre Arbeit aufnehmen.

Am Dienstag, 27. Oktober, tagt die Bezirksvertretung 5 (Kaiserswerth, Kalkum, Angermund, Wittlaer, Lohausen und Stockum) zum letzten Mal in ihrer alten Zusammensetzung, bevor einen Monat später die neu gewählten Gremiumsmitglieder ihre Arbeit aufnehmen und dann auch den Bezirksbürgermeister wählen. Auf der Tagesordnung stehen wenig strittige Themen, damit die neue Bezirksvertretung später nicht mit Entscheidungen arbeiten muss, die nicht ihrer Meinung entsprechen.

Behandelt werden diesmal zahlreiche Bauanträge für Wohnhäuser, da diese teilweise schon über den Sommer geschoben wurden. Beraten wird beispielsweise über den Neubau von vier Doppelhaushälften und einem Zwei-Familien-Haus an der Unterdorfstraße in Kalkum, über zwei Doppelhaushälften am Immenweg in Angermund und über zwei Mehrfamilienhäusern mit Tiefgarage am Roßpfad in Wittlaer.