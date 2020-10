Ärger zwischen Partei und abgewähltem OB : Düsseldorfer SPD-Spitzen verärgert über Geisels Kritik am Wahlkampf

Düsseldorf Thomas Geisel macht eine falsche Wahlkampfstrategie seiner Partei mitverantwortlich für seine Abwahl als Düsseldorfer Oberbürgermeister. Bei der SPD-Führung stößt die Kritik auf Unverständnis. Dabei zeigen sich Gräben zwischen der Partei und ihrem Spitzenkandidaten.

Spitzen der Düsseldorfer SPD zeigen sich verärgert über die Kritik des abgewählten Oberbürgermeister Thomas Geisel am Wahlkampf der Parteifreunde – dabei werden Gräben zwischen dem Parteiverband und dem Spitzenkandidaten deutlich. Geisel hatte in einem Interview mit der „Welt“ gesagt, die SPD wäre besser „mit breiter Brust und mit dem Claim ,Wir sind die Düsseldorf-Partei’“ in den Wahlkampf gegangen. „Stattdessen glich der SPD-Wahlkampf eher dem einer Oppositionspartei“, so Geisel. So erkläre sich das schlechte Ergebnis der SPD bei der Ratswahl, das sich auch auf Geisels Ergebnis bei der Oberbürgermeisterwahl ausgewirkt habe.