Kirche : Gläubige in St. Margareta schließen sich Kirchenstreik an

Gläubige in St. Margareta schließen sich Kirchenstreik an

Gerresheim 20 Frauen und zwei Männer organisieren in Gerresheim verschiedene Aktionen gegen Missbrauch und Ausgrenzung in der Katholischen Kirche.

Frauen in Münster haben zur bundesweiten Kirchenstreikaktion aufgerufen (Infos dazu unter www.mariazweipunktnull.de). Daraufhin haben sich 20 Frauen und zwei Männer in der Kirchengemeinde St. Margareta zu einem Organisationsteam zusammengefunden, um für die bundesweite Streikwoche vom 11. bis 18. Mai verschiedene Aktionen vorzubereiten. Sie möchten damit auf das Thema Missbrauch und auf die Ausgrenzung von Frauen in der Katholischen Kirche aufmerksam machen.

Schon seit langem fordern Frauen in St. Margareta, Zugang von Frauen zu allen Ämtern in der Katholischen Kirche und echte Reformen. Erst im vergangenen Jahr hatten sie Christiane Florin, die Autorin des Buches „Weiberaufstand in der Katholischen Kirche“ zu einer Lesung eingeladen. „Die Aktion Maria 2.0. aus Münster kommt gerade recht, und wir beteiligen uns gerne daran“, bestätigt auch Hilde Föster, die in St. Margareta die Initiative zu den Vorbereitungstreffen ergriff und diese leitete. Dabei erfahren die Frauen in St. Margareta im Kontakt mit den Düsseldorfer Leitungen der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) und des Katholischen Deutschen Frauenbunds (KDFB) viel Unterstützung.