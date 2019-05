Zweite Karriere : Leon Niederberger im „Fernsehgarten“

Düsseldorf Bei ihm muss man im Moment mit allem rechnen: Leon Niederberger ist ein DEG-Profi, aber auch ambitionierter Musiker. Am Sonntag (12. Mai) hat er einen Auftritt vor Millionenpublikum.

Der Eishockeystar und Mädchenschwarm Leon Niederberger war kürzlich wieder im Tonstudio, um seine neue Single „More Than a Memory“ aufzunehmen. Nach seinem Debüt im vergangenen Jahr erschien somit seine zweite Single. Bei der Plattenfirma Universal unterschrieb der Eishockeyspieler, der im Januar 23 Jahre alt wurde, einen Vertrag. Der Stürmer der Düsseldorfer EG arbeitet weiter an seiner Karriere als Musiker und wird am Sonntag (12. Mai) um 11.50 Uhr im ZDF-„Fernsehgarten“ vor einem Millionenpublikum auftreten.