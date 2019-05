Aktion : Frauen bereiten Kirchenstreik vor

Die kfd St. Antonius Kevelaer schließt sich der Aktion Maria 2.0 an. Darin fordern Katholikinnen eine schonungslose Aufklärung von Missbrauch. Eine Woche lang gehen sie nicht in die Kirche, um ein Zeichen zu setzen.

Andreas Poorten, Pfarrer von St. Antonius Kevelaer, weiß über die Aktion Bescheid. „Sicher werden weniger Frauen in den Gottesdiensten sein, das finde ich schade“, sagt der Geistliche zu der Woche, in der zum Kirchenstreik aufgerufen wird. „Ich glaube, Gottesdienste zu bestreiken, ist nicht das, was uns voranbringt.“ Er unterstütze sehr wohl das Anliegen, was dahintersteht, also Missbrauch innerhalb der Kirche aufzuklären. „Ich finde den Streik nicht sehr zielführend. Aber jeder muss auch seiner Wut und Enttäuschung Ausdruck geben können“, lautet seine Meinung zu der Aktion.

Dass die Kevelaerer Frauen sich der Initiative Maria 2.0 anschließen und ihre Meinung sagen, kommt nicht bei allen gut an. „Die meisten von uns sind aus einer Generation, die noch gelernt hat, den Mund zu halten, sagt die 81-jährige Hanni Wilde. Aber: „Nichts machen, ist immer der falsche Weg“, sagt Karin Knechten. Der Kirche, also ihrer Kirche, den Rücken kehren, weil ihnen Sachen nicht passen, ist für die Frauen übrigens keine Option. „Wenn man rausgeht, hat man nie mehr was zu sagen. Das ist in jedem Verein so. Wir können nur was ändern, wenn wir dabei bleiben“, sagt Hanni Wilde. „Wir wählen nicht den einfachen Weg, Kirche ist so wichtig in unseren Leben“, bestätigt Birgit Niersmann. „Für mich ist Kirche ein Zuhause“, sagt Hanni Wilde.